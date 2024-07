Castel di Sangro Conte a colloquio con Natan | cosa è successo durante l’allenamento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Secondo allenamento del Napoli adi: spunta un retroscena su, che ha svolto una seduta del tutto particolare. Il Napoli ha svolto questa mattina il suo secondo allenamento dal suo arrivo adi, avvenuto ieri. Antoniopotrà contare finalmente su una rosa al completo dopo il ritorno dei giocatori che avevano giocato l’Europeo con le loro Nazionali. Sono presenti quindi in Abruzzo anche calciatori come Kvaratskhelia, Di Lorenzo e il neo acquisto Buongiorno. Oggi il Napoli si è allenato per la seconda volta nel territorio abruzzese dopo la seduta dello scorso pomeriggio. Riflettori puntati soprattutto su Victor Osimhen, il quale si è allenato in campo, ma sul piano meramente atletico.