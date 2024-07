Calciomercato Serie A | Roma a un passo dal doppio colpo Soulé-Dovbyk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio 2024 – Laè pronta a mettere a segno un importanteche rivoluzionerebbe l’attacco giallorosso a disposizione di mister Daniele De Rossi: nelle ultime quarantotto ore, infatti, il club capitolino è riuscito ad accelerare sui diversi tavoli di mercato aperti. Mancano infatti oramai pochi dettagli per l’arrivo in giallorosso dell’argentino Matias: alla Juventus, attuale proprietaria del cartellino dell’argentino classe 2003, andranno circa 29 milioni bonus compresi, mentre il giocatore si legherà alla. I giallorossi sono però vicinissimi anche dall’accordo per portare all’ombra del Colosseo l’attaccante ucraino Artem. Decisiva è stata l’offerta da 3.5 milioni a stagione fatta al giocatore che ha messo lain pole position rispetto all’Atletico. Al Girona dovrebbe andare invece una cifra non lontana dai 33 milioni di euro.