Calciomercato Napoli addio ad un passo | si decide la formula ormai è finita

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il club azzurro potrebbe effettuare un’altra cessione, questa sorprendente, in questa finestra di. Decisivo il parere di Conte. Ildi Antonio Conte è una delle squadre più attive di questo. L’ultima stagione è stata piuttosto deludente e la società, in particolare il neo ds Giovanni Manna, è al lavoro per accontentare in tutto e per tutto le richieste dell’allenatore. Ci saranno importanti cambiamenti in tutti i reparti, dalla difesa fino all’attacco. La società però è stata chiara, prima di effettuare rinforzi servono uscite e per questo la dirigenza sta lavorando senza sosta per cedere i giocatori non ritenuti idonei al progetto di Conte.