Calciomercato Juventus ok per Todibo in prestito | poi l’assalto a Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Porte girevoli in difesa nelestivo della. Dean Huijsen ceduto al Bournemouth lascia libero un posto nella retroguardia che laintende rinforzare con un calciatore pronto subito. Il prescelto è Jean-Claire, difensore francese ex Barcellona, attualmente in forza al Nizza. I buoni rapporti fra le due società hanno permesso a Giuntoli di strappare condizioni di acquisto alquanto favorevoli: l’intesa dovrebbe essere raggiunta sulla base di unoneroso fra i 5 e i 10 milioni (interamente coperto dalla cessione di Huijsen) e un diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi per una cifra complessiva che dovrebbe aggirarsi fra i 30 e i 35 milioni.