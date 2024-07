Calciomercato com – Furlani | Il Milan non è costretto a vendere per Maignan e Theo Hernandez non c’è da preoccuparsi|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) 2024-07-26 18:09:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Da poche ore ilè negli Stati Uniti, con la squadra allenata da Paulo Fonseca attesa da un trittico di amichevoli contro Manchester City (sabato 27 a mezzanotte), giovedì 1° agosto alle 2.3 contro il Real Madrid e mercoledì 7 agosto, all’1.30, contro il Barcellona. Presenti anche gli stati maggiori del club, tra cui il CEO Giorgio, che ha concesso un’intervista a Bloomberg TV per illustrare i progetti sportivi e di sviluppo del brand nel mercato statunitense e non soltanto. “La nostra ambizione è di lottare per il titolo in Italia ogni anno ed essere competitivi in Champions League, mantenendo al contempo il nostro business sostenibile. Due anni fa è stato il primo anno in cui ilè stato in attivo in 17 anni, e lo scorso è stato il secondo anno consecutivo.