Berrettini-Hanfmann in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2024

(Di venerdì 26 luglio 2024) Matteosfiderà Yannickin occasione della semifinale dell’Atp 250 di, torneo di scena sulla terra battuta. Il tennista azzurro ha sconfitto Pavel Kotov, Alejandro Tabilo e Moreno de Alboran in Austria, continuando il percorso netto iniziato a Gstaad: riecco il vero ‘martello’, efficace su qualsiasi superficie., a sua volta un ottimo giocatore sul rosso, tenterà di limitare il romano in grande condizione; attenzione al tedesco, spesso letale sulla diagonale del rovescio.favorito per staccare il pass valevole per la finale dell’evento sul rosso europeo, ma servirà un’ottima versione di Matteo per superare il turno. PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Il match traè in programma, venerdì 26 luglio, come secondo incontro sul Centrale a partire dalle ore 10.