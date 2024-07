Baseball | offerta record da 133 milioni all’asta per la maglia di Babe Ruth

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unaappartenuta alla leggenda delamericanoha già battuto ilmondiale per l’oggetto sportivo più costoso venduto, ancora prima della sua conclusione. L’più alta per l’indumento indossato dal fuoriclasse dei New York Yankees è attualmente di 13,3di dollari, con commissioni e spese incluse. L’asta però andrà avanti fino al 24 agosto, afferma l’organizzatore Heritage Auctions, e gli esperti di cimeli sportivi stimano che l’potrebbe salire fino a 30di dollari. Si tratta dellaindossata dal battitore degli Yankees durante una partita storica contro i Chicago Cubs durante le World Series del 1932. La storia del famoso “tiro chiamato” racconta cheindicò la direzione in cui voleva che andasse la palla e batté un fuoricampo proprio da quella parte.