ATB e TEB dal 29 luglio iniziano gli orari ‘estivissimi’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bergamo. Per il mese di agosto ATB e TEB effettueranno il servizio conridotti: entrano in vigore gliestivi. AUTOBUS Tutti i giorni feriali da lunedì 29a venerdì 9 agosto e da lunedì 19 a venerdì 30 agosto 2024 viene applicato l’o del sabato. Nella settimana di Ferragosto, tutti i giorni feriali da lunedì 12 a sabato 17 agosto, viene applicato l’o festivo. L’intensificazione della linea 3 viene garantita nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, con frequenza ogni 45 minuti, dalle ore 19.48 con partenza da Ostello e con ultima corsa alle ore 23.55 da Piazza Mercato delle Scarpe per tutto il mese di agosto, ad eccezione della settimana di Ferragosto, dal 12 al 17 agosto, in cui sarà in vigore il servizio festivo.