Ancora Musetti! Vola in finale all’Atp Umago

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lorenzo, attualmente numero 17 del mondo, si è qualificato per ladel torneo ATP 250 diin Croazia. Il giovane toscano ha sconfitto in due set il diciottenne ceco Jakub Mensik, classificato numero 81 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-1. Inaffronterà l’argentino Francisco Cerundolo. Cerundolo ha raggiunto laeliminando nei quarti diLorenzo Sonego e oggi ha avuto la meglio sul russo Andrey Rublev, numero 9 al mondo. L’incontro di domani si preannuncia interessante, conche cercherà di aggiudicarsi il suo primo titolo della stagione contro un avversario in grande forma come Cerundolo. L'articoloinproviene da The Social Post.