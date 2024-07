AEW | A Blood & Guts ancora numeri buoni per gli ascolti manca sempre poco per quota 800k

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo aver toccato il fondo, in riferimento ai dati sugli, la AEW ha iniziato a risalire fino a piazzare la scorsa settimana il miglior dato da aprile. Dopo la storica puntata numero 250 è stata la volta della puntata speciale denominata, in cui l’omonimo match è stato gran protagonista della serata coprendo quasi metà episodio. Oltre alla sfida Team AEW vs Team Elite abbiamo assistito allo sviluppo di diverse storyline e alla sfida per la rivincita lanciata da Will Ospreay a MJF. Effettomatch Secondo Wrestlenomics, la puntata speciale di Dynamite di questa settimana ha totalizzato una media di 786.000 spettatori, un calo minimo rispetto ai 798.000 di una settimana fa. Anche a livello ratings la differenza in sette giorni è stata minima, con un dato di 0.26 nella fascia demografica 18-49 rispetto allo 0.27 della puntata 250.