Violenta rapina a coppia di anziani nel Veronese | aggrediti e legati Arrestati cinque uomini

(Di giovedì 25 luglio 2024) Verona, 25 luglio 2024 – Avevano commesso unae spaventosa ai danni di unadi, e ora sono statidai carabinieri: i presunti responsabili sono(ma all’appello ne mancherebbe uno), di età compresa tra i 20 e i 72 anni, residenti in Sicilia e nel Bresciano. Il reato è stato commesso il 29 maggio a Castelnuovo del Garda (Verona): due dei malviventi sarebbero entrati nella villetta dei due presentandosi come finanzieri giunti sul posto per un controllo. Stando alle ricostruzioni, indossavano una pettorina con scritto ‘Guardia di finanza’ e avevano la tipica placca al collo. Una volta introdottisi nell’abitazione, si sarebbero aggiunti altri due complici, che avrebbero aggredito le vittime, per poi legarle al divano con delle fascette da elettricista sotto la minaccia di una pistola semiautomatica ed un taser.