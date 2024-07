Teverola rapina alla posta | bottino da 100mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaè avvenuta all’ufficiole di, nel Casertano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due malviventi con passamontagna e guanti hanno fatto irruzione nella filiale di via Cavour, nel centro del paese, hanno quindi minacciato i dipendenti e i clienti facendoli stare fermi in un angolo, e hanno intimato al direttore di farsi consegnare l’incasso, che si aggirava sui. I banditi, che non erano armati, sono poi fuggiti con un’auto di colore nero. I carabinieri stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza dell’ufficio, anche per verificare la presenza di un palo o comunque di un terzo uomo all’esterno del locale. L'articolodaproviene da Anteprima24.it.