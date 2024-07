Stellantis vende Comau a un fondo Usa | un nuovo caso Marelli all’orizzonte?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024)cede la maggioranza diald’investimento statunitense One Equity Partners. Lo ha annunciato oggi, giovedì 25 luglio, la stessa multinazionale dell’automotive. I sindacati sono preoccupati e chiedono al Governo di attivare il Golden Power. Il rischio che si intravede è quello di andare incontro a una situazione simile a quella delladi Crevalcore. L’operazione, storica azienda torinese dell’automazione industriale, faceva parte del Gruppo Fiat dalla fine degli anni Novanta. Oggi è leader mondiale nel suo settore, è presente in dodici Paesi, conta 3.800 lavoratori (di cui 750 in Italia) e fattura circa 1,5 miliardi di euro all’anno. Da tempolavorava alla sua vendita o in alternativa a uno spin-off con annessa quotazione in borsa.