Sfogliatelle mandarini e una bottiglia annacquata di Chateau Haut-Brion La storia di mio nonno Vittorio De Sica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per me era uncome tutti, non il regista famoso, vincitore di premi Oscar, pilastro del Neorealismo, icona nelladel cinema e della nostra cultura. Agli occhi di me bambinaDeera untenerissimo, sorridente e con cui giocare. Malgrado un phisique du role non adatto, amavo mostrargli le mie ultime coreografie. Non proprio una étoile del balletto, piroettavo goffamente, e lui era gentile e mi "dirigeva" cercando di non ridere per non urtare la mia sensibilità quando cadevo a sedere. «Rifalla, ma con meno slancio», undolcissimo.