Savage x Fenty | nominata la nuova CMO per il brand lingerie di Rihanna

(Di giovedì 25 luglio 2024), il marchio die abbigliamento sportivo lanciato da, ha annunciato la nomina di Vanessa Wallace comeChief Marketing Officer. Con una carriera impressionante e una passione per l’inclusività, Wallace è pronta a guidare il marchio verso nuovi traguardi. Vanessa WallaceChief Marketing Officer di“Ho sempre ammiratocome icona di moda, musicista e imprenditrice audace,” ha dichiarato Wallace in un’intervista esclusiva con WWD. “Ha indubbiamente creato qualcosa di molto speciale con, e credo fermamente nell’impatto delsu milioni di consumatori. Il mio obiettivo è costruire su questo incredibile slancio e garantire che rimaniamo in prima linea nella cultura e guidiamo l’industria verso una maggiore inclusività.