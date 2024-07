Sangiuliano un candidato al Museo di Torino e un’idea irrealizzabile Colpi di sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Oddio, basterebbe l’affermazione di voler riportare la Monna Lisa in Italia per escludere l’egittologo Zahi Hawass dalla candidatura a presidente della Fondazione delEgizio dipaventata dal ministro. Hawass forse non sa che l’unico modo di riportarla in Italia sarebbe quello di rirubarla come aveva fatto Vincenzo Peruggia nel 1911 (non l’11 settembre come dicono al ministero). Infatti la Gioconda è di legittima proprietà francese per il semplice motivo che fu lo stesso Leonardo a dargliela. A meno che il ministroo Zahi Hawass non vogliano e possano dimostrare che Leonardo, incapace d’intendere e di volere, fu circuito da Re Francesco I, o magari trovino un vecchio testamento del maestro da Vinci dove lui lasciava il dipinto al nipote di Pontremoli, ammesso che tale nipote sia esistito.