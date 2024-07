Samardzic e Amrabat i pallini del Diavolo L’Inter vuole ritoccare la difesa | idea Kiwior

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Milan che parte oggi per la tournée negli Stati Uniti (prima partita a mezzanotte, domenica, contro il Manchester City) è ancora un cantiere aperto: lavori in corso, inghippi, ma soprattutto voglia di accelerare. In primis su Pavlovic: con il difensore serbo, 23 anni, 194 centimetri di altezza, mancino, l’accordo è stato trovato da tempo. E la società sta limando la differenza tra domanda e offerta con il Salisburgo, soprattutto dopo il blitz di Cardinale a Milano. Avanza anche la candidatura di: positivi i contatti con il padre-agente, trovata la quadra sulle commissioni, ora bisogna strapparlo all’Udinese che non ha intenzione di svederlo, ma potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 20 milioni. Proprio ciò che i rossoneri intendevano spendere per Fofana: anche in questo caso, lato giocatore, tutto fatto.