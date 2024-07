Saluti romani e razzismo in un liceo di Roma Manzi Pd | Valditara intervenga

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 25 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 25 Luglio 2024, 16:33 L’ufficio scolastico regionale per il Lazio ha avviato un’indagine dopo lo scandalo dei video pubblicati da La Repubblica che ritraggono un professore di un istituto di, il Pirelli, fare il saluto fascista e commenti omofobi. L’ufficio in una nota spiega: “Siamo profondamente rammaricati e preoccupati per quanto riportato, poiché comportamenti razzisti e L'articoloin undi(Pd): “” proviene da Il Difforme.