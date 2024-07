Renzi l’Arlecchino che gioca a fare lo statista con l’1% | anatomia di un leader che non esiste più

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Matteoè a modo suo un fuoriclasse, perché solo un fuoriclasse avendo ormai poco più delpuòdue interviste consecutive sul Corriere e su Repubblica ponendosi come stakeholder del centrosinistra, dettare le regole, indicare i traguardi, lanciare la fatwa contro il governo Meloni come se fosse ildi quel Pd che raggiunse il 40% dieci anni fa e che segnò l’inizio della sua fine. Eppure, il fondatore di Italia Viva, da quando hato la partita del cuore con Elly Schlein, è ritornato per l’ennesima volta a Damasco, cadendo ancora dal cavallo nella conversione di posizioni politiche dettate con la sicumera di chi crede di essere Churchill o Napoleone, immemore di avere detto tutto e il suo contrario e di essere completamente antitetico alla sinistra, ai Cinquestelle, ad Avs e persino (soprattutto) a Calenda. LEGGI ANCHE L'intervento.