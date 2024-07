Olimpiadi Mattarella con gli azzurri Stasera la cena con i capi di Stato | ci sono anche gli assaggiatori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Parigi accoglie idie di governo giunti per la cerimonia inaugurale dellein programma domani, con unadi gala, questa sera, sotto la piramide del Louvre. Emmanuel e Brigitte Macron faranno da ‘padroni di casa’, per questaorganizzata dal Comitato Olimpico Internazionale e dalla presidenza francese, con circa 500 invitati, fra i quali Sergio(e altri 80die di governo), dirigenti di organizzazioni internazionali e sportive , oltre che rappresentanti degli sponsor dei Giochi. Fra i presenti, il re del Belgio, Filippo, con la regina Mathilde, arrivati ??con i figli in Eurostar, la coppia reale di Spagna, Filippo VI e Letizia, la principessa Anna, sorella di Carlo d’Inghilterra, la first lady americana, Jill Biden, in rappresentanza del marito.