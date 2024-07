Meteo giovedì | lieve calo delle temperature prima dell’ondata di caldo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) SITUAZIONE. L’Italia resta inserita in un letto di correnti nord occidentali che consentono ancora lo sviluppo di qualche temporale, generalmente nelle ore centrali e serali della giornata ma non escluso anche in orari non sospetti come quello che nella tarda serata di ieri ha interessato Molise e Puglia settentrionale. Si prospetta quindi un altro pomeriggio temporalesco con fenomeni che si localizzeranno su Alpi/Prealpi, Appennino e qualcuno seppur in forma molto isolata anche sui settori di pianura. Dal’anticiclone afro mediterraneo estenderà gradualmente la sua influenza al Mediterraneo centrale. Inizialmente i geopotenziali non troppo elevati potranno favorire ancora qualche temporale diurno isolato poi l’instabilità pomeridiana si ridurrà al lumicino e il sole sarà una caratteristica dominante.