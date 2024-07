Marco Mengoni sorrisi e bella vita in spiaggia | con chi era FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 25 luglio 2024) Personaggi tv.ha scelto la splendida Pantelleria per trascorrere una meritata vacanza, dopo l’incredibile successo del suo recente tour. Il famoso cantautore ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua voce inconfondibile. Le immagine pubblicate dal settimanale Chi mostranomentre si gode l’estate, il sole e il mare cristallino dell’isola siciliana. Tra risate e momenti di relax, il cantante ha approfittato di questa pausa per ricaricare le energie in vista del suo prossimo tour, previsto per il prossimo 2025. Leggi anche: “Lei e Milly a pranzo insieme”. Barbara D’Urso a “Ballando”, è fatta? Cosa trapela Leggi anche: Diletta Leotta, il selfie scatena l’entusiasmo.