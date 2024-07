Manchester immagini agghiaccianti in aeroporto Un poliziotto picchia selvaggiamente un uomo inerme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024)arrivano dall’di, dove unbritannico è stato filmato mentre prendeva a calci e calpestava la testa di undisteso a terra. L’era inoffensivo e sdraiato a faccia in giù. Il video mostra ilin uniforme puntare un taser contro di lui prima di colpirlo due volte. Alcuni colleghi delurlavano ai presenti di stare indietro.Leggi anche: Mentre fanno il bagno vedono cadavere di unSecondo la polizia della Greater, l’intervento era giustificato da un’aggressione subita poco prima dagli agenti. Gli agenti erano intervenuti per arrestare qualcuno coinvolto in una rissa nel Terminal 2. Un portavoce della polizia ha dichiarato che tre ufficiali erano stati “buttati a terra e presi a pugni” durante una “violenta aggressione”.