Kate Middleton ha deciso pronta a partire insieme a tutta la famiglia | Ne ha bisogno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024)è uno dei volti della royal family più amati. Ecco per quale località sarebbee perché.ha da sempre avuto un posto speciale nel cuore dei suoi sudditi che l’hanno apprezzata per la sua grazia e disponibilità. Dopotutto ha reso possibile un sogno comune, quello di sposare un vero principe. Ma adesso dove è diretta?va via, ecco dove-Foto: IG @princeandprincessofwales-(Cityrumors.it)ne ha passate davvero tante in questa prima metà di 2024. A gennaio le è piombata addosso la diagnosi di tumore e la necessità di doversi ritirare momentaneamente dalla vita pubblica per seguire i trattamenti. La morbosità delle persone, alimentata dai media, l’hanno costretta a condividere un commovente filmato in cui ha svelato la sua malattia e la lotta che sta conducendo in silenzio.