iPhone SE 4 | i rumor parlano di un nuovo design ispirato all’iPhone 16

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se le voci sule le funzionalità avanzate dell’SE 4 saranno confermate, Apple potrebbe lanciare un dispositivo capace di ridefinire il concetto di smartphone di fascia media Nuove voci provenienti dalla Cina suggeriscono un’importante svolta neldel prossimoSE 4. Abbandonando lo stile retrò dei suoi predecessori, ilSE potrebbe adottare un look più moderno,all’16. In passato, modelli come l’SE 3 si erano distinti per il loroclassico, caratterizzato da cornici spesse e dal sensore Touch ID. Tuttavia, secondo un recente leak condiviso su Weibo da Fixed Focus Digital, l’SE 4 potrebbe presentare linee più snelle e contemporanee, similmente all’14. Questo significherebbe un addio alle cornici oversize e al tradizionale Touch ID.