Inter troppo vecchia? I dati sulla rosa e l’identikit del terzo mancino

(Di giovedì 25 luglio 2024)in modalità calcolatrice anche in sede di calciomercato, tra bilancio annuale da migliorare ed età media da abbassare. La ricerca delmancante nelladi Inzaghi è caratterizzata da diversi paletti. Ma si può parlare davvero di squadraadesso? MILANO – Da settimane non si fa altro che sottolineare il punto di vista differente tra la proprietà, la dirigenza e l’allenatore in fase di costruzione della. La nuovadi Oaktree Capital Management, con il Presidente Giuseppe Marotta ai vertici societari nel ruolo di “collante” tra il passato e il presente, non è ancora completa secondo il disegno di Simone Inzaghi e staff. Cosa manca è noto. Chi è in esubero anche. Il dibattito è legato agli ultimi profili da inserire in squadra.“vecchi” per Oaktree – dicono – quelli indicati da Inzaghi.