Il tifone Gaemi fa affondare una petroliera nella Baia di Manila | 14 milioni di olio combustibile in mare e un disperso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unabattente bandiera filippina che trasportava 1,4di litri diindustriale, si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di. L’incidente è avvenuto per la forti piogge e le onde alte provocate dalche ha provocato vittime e danni ingenti. È successo stamattina, a quasi sette chilometri (4,3 miglia) al largo del comune di Limay,provincia di Bataan, vicino alla capitale. Lo hanno riferito le autorità filippine, ora è corsa contro il tempo per evitare la e catastrofe ambientale. “Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell’equipaggio, uno è“, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Jaime Bautista in un briefing. Forti venti e onde alte stanno ostacolando gli sforzi di risposta, ha detto Bautista.