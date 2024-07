Il quintetto della pallavolo ai Giochi Velasco e Barbolini conto in sospeso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per due è l’esordio assoluto ai, e ci mancherebbe, data l’età. Gli altri tre sono ormai veterani delle Olimpiadi, e viste le qualità indiscutibili e la carta d’identità ci mancherebbe anche in questo caso. Sono cinque i pallavolisti ‘modenesi’ che faranno il loro esordio a Parigi tra sabato, il 27, ed il 29 luglio. Giovanni Sanguinetti. Nella spedizione maschile l’unico rappresentante di Modena è in realtà un bolognese che a Modena vive ed è cresciuto pallavolisticamente, il centraleValsa Group che coi colori gialloblù ha scalato posizioni su posizioni fino a vincere la Coppa Cev e diventare, un anno fa, una presenza stabile nelle convocazioni del ct De Giorgi. Aiutato anche dall’assenza di Anzani e dal recente lieve infortunio di Galassi, Sanguinetti potrebbe anche giocare titolare all’esordio. Julio