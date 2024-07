Il Pd ha fatto solo cadere i suoi governi Cerno e la paura inesistente per Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si discute dello scenario politico attuale nel corso della puntata del 25 luglio di 4 di Sera, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Francesca Barra e Roberto Poletti alla conduzione. Tra gli ospiti figura Tommaso, direttore de Il Tempo, che analizza così i piani del Partito democratico di Elly Schlein: “La modernità di Schlein e una certa bravura, un certo effetto novità che fa, si devono ricordare all'interno del Pd che non la volevano. Il Pd non aveva scelto Schlein, l'hanno scelta in piazza. Loro avevano scelto un'altra direzione, se la stanno facendo piacere. È più merito di Giorgia, capo della destra, se Schlein è il capo della sinistra, che non dei dirigenti del Pd, che vengono a raccontare ogni volta che hanno capito tutto quando sono finiti all'opposizione. Dopo aver governato facendo il contrario, compresa la scelta del successore di Enrico Letta.