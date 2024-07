Il desert blues di Bombino al Festival delle Musiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – Data d’eccezione alcon l’atteso arrivo a Foiano della Chiana di Goumour Almoctar, in arte. La stella del “”, soprannominato dal New York Times 'il Sultanosei corde' e dal Noisey ‘Il più grande chitarrista al mondo’, si esibirà in Piazza Giacomo Matteotti martedì 30 luglio con inizio alle ore 21:15. Ingresso libero. Sul palco, a fianco di, suoneranno Youba Dia (basso e cori), Kawissan Mohamed Alhassan (chitarra e cori) e Corey Wilhelm (batteria). Goumour Almoctar è originario del Niger e cresciuto nella tribù Tuareg Ifoghas di Agadez, alle porte del Sahara, che lotta da secoli contro il colonialismo e l’imposizione dell’Islam più severo.