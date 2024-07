Il Buono il Brutto e il Cattivo | Insegno su Rai 1 con Pannofino e Ward

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un paio di mesi fa Pinoparlava di “un progetto per una prima serata televisiva, che non farò da solo”. Ora sappiamo di cosa e di chi si tratta: Il, ile ilinsieme a Francescoe Luca, in arrivo ad inizio 2025 su Rai 1. Il, ile il: come funzionalo ha definito “un bel ritorno al varietà”, con i suoi due amici doppiatori con cui da tempo aveva il desiderio di fare qualcosa in TV e ora – dice – “finalmente è arrivata l’idea”. Ne Il, ile ili tre saranno in gara e ciascuno si giocherà un film che ha segnato la loro vita e carriera. Sarà sviscerato in tutte le sue declinazioni, con prove, sketch, ospiti internazionali, ospiti nazionali. Sarà una bellissima avventura spiega il conduttore di Reazione a Catena.