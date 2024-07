I toscani alle Olimpiadi | ecco gli orari e le date in cui gareggiano Si parte col ciclismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firenze, 25 luglio 2024 – Con la cerimonia di apertura che per la prima volta non si svolge all’interno di uno stadio ma con la suggestiva sfilata di barche sulla Senna prende il via ufficialmente, nella giornata di venerdì 26 luglio, l’edizione numero 33 dei Giochi olimpici estivi che ebbero inizio ad Atene nel 1896 e si sono sempre disputati, ad eccezione del 1916, 1940 e 1944 quando l’evento fu annullato a causa della guerra. E sabato 27 luglio si inizia con le gare che vedranno impegnati anche i nostri. Sicol ciclista poggibonsese Alberto Bettiol impegnato nella cronometro individuale; lo stesso tornerà in sella il 3 agosto con la prova in linea su strada.