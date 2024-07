Halle Berry di nuovo Catwoman ma senza tutina | la posa hot con i suoi gattini infiamma i social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Vent’anni da. Lo storico film diretto da Pitof festeggia l’anniversario del secondo decennio dall’uscita nelle sale. Seppur non abbia brillato (per usare un eufemismo) dal punto di vista degli incassi, né della critica cinematografica, la pellicola è diventata comunque iconica, anche grazie alla performance della protagonista,. Proprio l’attrice, premio Oscar nel 2002 per Monster’s Ball, ha deciso di festeggiare suiquesto speciale anniversario. E lo ha fatto in modo altrettanto speciale e particolare. Invece dellaattillata, che evidentemente è rimasta chiusa nell’armadio,ha optato per dei gatti veri. E ilveli. I piccoli felini, infatti, sono serviti a coprire il seno scoperto della donna. “Sono passati 20 anni da quando ho avuto l’onore di interpretare questo iconico personaggio – scrive l’attrice Premio Oscar su Instagram -.