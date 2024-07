Febbre olimpica | la passione second hand coinvolge anche le nuove discipline

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Domani la partenza dei Giochi Olimpici Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per iniziare e generano grande entusiasmo tra atleti e appassionati di sport. Questa edizione promette di essere particolarmente interessante grazie all’introduzione dicome breakdance, surf, skateboard e arrampicata sportiva. Subito, la piattaforma leader in Italia per il commercio sostenibile, offre una vasta gamma di attrezzature sportive per tutti i livelli di esperienza. Su Subito è possibile trovare abbigliamento e scarpe specifiche per la breakdance, tavole da surf di vari modelli e accessori come leash e wax, oltre 4.000 skateboard, protezioni e accessori per personalizzare lo skate, e attrezzature per l’arrampicata sportiva come scarpe, corde e imbraghi.