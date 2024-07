F1 GP Belgio 2024 Verstappen | Subirò una penalità

Leggi tutta la notizia su sportface

"Crediamo proprio cheunaqui. Nella situazione in cui siamo, dovrebbe essere un po' più difficile recuperare posizioni, ma cercheremo di fare il meglio che possiamo. Il weekend non sarà molto lineare anche dal punto di vista meteorologico e dovremmo tenere questo aspetto in considerazione. Vedremo come andrà a finire". Queste sono le parole di Max, concessosi ai microfoni di Sky Sport in vista del Gran Premio del. Il pilota olandese, protagonista in Red Bull, ha confermato il cambio di power unit sulla sua vettura RB20 e dunque lagià messa in conto dall'intero team di riferimento.