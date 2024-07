Ecomafia 2024 Toscana sale al quinto posto Boom illeciti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)alNel 2023 sono cresciuti di 11,1% gli ecoreati in, e la regionedal settimo alnazionale dietro Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, regioni “a tradizionale presenza mafiosa”: lo afferma il report di Legambiente ‘’ presentato a Firenze. Laalcon 2.318 reati – il 6,5 per cento sul totale nazionale – 114.523 controlli, 2.273 persone denunciate, 1 arresto, 302 sequestri, 5755amministrativi e 7531 sanzioni amministrative. Relativamente alle province toscane, l’unica presenza in classifica 2023 è quella di Livorno, che si attesta all’undicesima posizione tra Lecce e Latina, con 604 reati e 1064amministrativi. Campania si conferma al primodella classifica con piùambientali, 4.