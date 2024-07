Diede fuoco al marito condannata a 6 anni e 4 mesi per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nembro. È statain abbreviato a 6e 4per, la donna che lo scorso 2 febbraioalprovocandogli gravi ustioni sul 30 per cento del corpo. Quel venerdì sera la coppia, che vive in un appartamento di via Garibaldi a Nembro insieme alla figlioletta di due, aveva avuto un’accesa discussione. Lei, brasiliana di 38, aveva chiamato il coniuge, un 35enne originario di Alzano Lombardo, per chiedergli a che ora rientrava per cena. La donna era in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e, quando ilera rincasato, lo aveva aggradito dapprima verbalmente. Ne era nata una lite culminata con lei che aveva afferrato un flacone di alcol, l’aveva spruzzato addosso ale gli aveva datocon un accendino. Poi si era allontanata.