Deadpool & Wolverine | Anthony Mackie a sorpresa alla prima del film

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024) Manca solo un giorno all’uscita dinegli USA eha deciso di fare un salto al cinema, all’antecanadese. L’attore di Captain America si è riunito con Shawn Levy e Hugh Jackman, che hanno lavorato con lui in Real Steel. Ryan Reynolds as/Wade Wilson in 20th Century Studios/Marvel Studios’. Photo courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2024 20th Century Studios / © and 2024 MARVEL.Anche Ryan Reynolds era chiaramente entusiasta di vedere, come dimostrano alcuni video e foto dell’evento. È sempre bello vedere altri attori del MCU che supportano i progetti. (Per esempio, Iman Vellani era presentediieri sera). Questi momenti danno la possibilità di vedere velocemente alcune interazioni che potrebbero non verificarsi neiper qualche tempo.