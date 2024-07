Da noi nessun inciucio Bravi accetti la sconfitta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Come primo atto, Progetto Civico, gruppo di minoranza rappresentato in Consiglio da Francesco Fiordomo e Giorgio Lorenzetti, presenterà un’interrogazione sulla lettera a firma di un novantenne, firma risultata poi falsa perché l’anziano non sapeva niente di questa lettera, fatta recapitare al segretario generale e a tutti i consiglieri nel tentativo di bloccare l’elezione a presidente del Consiglio di Benito Mariani, consigliere della Lega. Per Francesco Fiordomo certe pratiche e metodi ci riportano a tempi bui del passato ed è per questo che vuole che si faccia chiarezza. Ne approfitta per spiegare perché i civici hanno votato Mariani presidente e si sono astenuti sul programma di mandato.