Criscitiello Sportitalia accusa SportFive sugli accordi per le Amichevoli USA del Milan

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilha recentemente avviato il suo tour precampionato negli Stati Uniti, dove è atteso da tredi grande prestigio: sabato prossimo affronterà il Manchester City, mentre più avanti sfiderà il Real Madrid e il Barcellona. Tuttavia, l’entusiasmo per queste sfide è stato offuscato da una polemica riguardante i diritti televisivi delle partite, con Sport Italia, emittente italiana che detiene i diritti di trasmissione, al centro di un acceso contenzioso con l’agenziaMichele, direttore di, ha sollevato un grave allarme riguardo alla gestione dei diritti TV da parte di, un’agenzia tedesca con sede anche in Inghilterra, che si occupa della vendita dei diritti sportivi a livello globale. Nella sua dichiarazione,ha evidenziato come, dopo un iniziale accordo (di cui vi aveva dato notizia anche Digital-News.