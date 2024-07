Come imparare da Sophia Loren a valorizzare la propria bellezza | i consigli di Peter Philips

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sosteneva Christian Dior che il New Look ebbe successo perché rifletteva “l’air du temps“. Al di qua dell’oceano, Francia in primis, e al di là, negli Usa, dove spopolò al punto tale da spingere Monsieur a dire “ormai ho l’impressione di essere un designer americano, quasi quanto uno stilista parigino”. Così, quando incontriamo il direttore creativo e dell’immagine del make up della Maison francese,, nel backstage della sfilata Fall 2024 che Maria Grazia Chiuri ha voluto al Brooklyn Museum di New York, viene spontaneo chiedergli che cosa sia oggi un trucco in sintonia con la sua epoca. La risposta ha qualcosa di sorprendente: «Il maquillage», ci dice, «è di per sé dentro lo spirito del tempo. La più grande tendenza trucco di oggi è il trucco stesso».