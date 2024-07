Cantera giallorossa ufficializzato l’organigramma | novità per Primavera e Under 17

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Benevento hadel settore giovanile per la stagione 2024-25 cambiando tutti e quattro gli allenatori delle compagini al via dei tornei a carattere nazionale. Dopo l’addio di mister Dario Rocco che ha scelto di accasarsi al Napoli dopo aver condotto lo scorso anno ladel Benevento fino alle semifinali play off, la società di via Santa Colomba ha affidato la squadra a Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli che da qualche anno ha iniziato la sua avventura in panchina ed è reduce dall’esperienza in serie D a Chieti fino allo scorso febbraio.anche all’17, affidata ad Antonio Floro Flores, un nome di grande esperienza con importanti trascorsi nel calcio professionistico che si è messo in luce nel 2023-24 alla guida del Giugliano16.