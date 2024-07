Calciomercato Napoli doppio colpo a centrocampo | in uscita due azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un, due cessioni in vista: il piano di Giovanni Manna e tutti i nomi che sono al centro del mercato del. Illavora sul mercato e lo fa su più fronti, nella speranza di poter migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Giovanni Manna sta provando a rendere produttive le cessioni che potrebbero dare modo di fare spazio in rosa ed al contempo intascare soldi da reinvestire prontamente sul mercato. Quella di Victor Osimhen rappresenta ovviamente la questione più spigolosa, ma non è l’unica cessione sulla quale il club sta lavorando in maniera importante. Dopo aver messo a posto la difesa, anche asi sta cercando di fare qualcosa in termini di entrare ed uscite: il direttore sportivo azzurro ha in mente di mettere dentro due colpi che potrebbero arrivare grazie a quelle che saranno due cessioni i sulle quali si sta lavorando.