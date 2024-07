Bryan Danielson | Il mio contratto scadrà l’ 1 Agosto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024)è considerato dagli esperti e non uno tra i wrestler migliori in assoluto. Dopo una carriera lunga più di vent’anni e un palmares invidiabile per titoli vinti e match disputati tra le varie federazioni, dalle più importanti ROH, WWE e AEW alle indipendenti come la Dragon Gate o la Chikara, ci si chiede cosa riserverà il futuro per un American Dragon ora 43enne. A fornirci una risposta è stato lui stesso in un’intervista con Renee Paquette presente sul canale YouTube della AEW “il mioil primo” “Ilche mi lega alla AEWGiovedì prossimo, l’ 1, esattamente il giorno in cui mio figlio compirà 4 anni.” Con queste parole, pronunciate tranquillamente,annuncia quella che sarà una data importante per la sua carriera.