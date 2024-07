Bomba di calciomercato | riecco Icardi in Serie A

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ladiriguarda Mauro: può tornare a giocare inA, doppia pista da tenere d’occhio A volte ritornano, soprattutto se hanno lasciato il segno. MauroinA è la nuova possibiledi, che potrebbe tenere banco nella seconda parte della campagna trasferimenti. Al di là delle vicende personali, con la separazione da Wanda Nara che occupa le pagine del gossip, l’attaccante argentino è un nome che piace sempre. Del resto i numeri non mentono e, al di là di qualche piccolo passaggio a vuoto nel Psg, l’ex Inter e Sampdoria i suoi gol li ha sempre fatti. Ben cinquantacinque nelle settantasette presenze con la maglia del Galatasaray nelle ultime due stagioni, un bottino ragguardevole che dimostra come il 31enne non abbia affatto perso il vizio del gol.