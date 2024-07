Bergamo Summer Music con Renga e Nek trionfa l’amicizia | insieme sono una cosa sola

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024). “A pensarci bene il bello di te è che viaggio sempre sulle mie frequenze”. Era il 1996 quando Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, riempiva le radio con “Sei grande”. Incontrare quella rara persona con cui si è in sintonia perfetta è una delle fortune della vita. Può essere un amore immenso o una bellissima amicizia. E forse Nek e Francesco, duo stabile ormai da due anni, hanno cantato questo brano l’uno per l’altro dal palco del, il festival estivo che si tiene alla fiera cittadina. I due artisti arrivano da un anno molto fortunato. Al tour estivo del 2023 siaggiunti appuntamenti sold out: quello all’arena di Verona, per festeggiare i 40 anni di carriera di Francesco e i 30 di Filippo, e al forum di Milano. Il debutto in coppia a Sanremo 2024, chiamati dal conduttore e direttore artistico Amadeus, come raccontato dai due cantanti in scena.