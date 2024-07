Ballando con le stelle doppio annuncio per Milly Carlucci | Federica Nargi e un attore nel cast!

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Primi annunci ufficiali in vista della nuova edizione dicon lee Paolantoni nelcolpo per, nelle scorse ore dal profilo ufficiale dicon lesono spuntati i primi due nomi deldel dancing show, di ritorno su Rai1 il prossimo settembre. L’ex velina di Striscia la notiziaè la prima concorrente del format di Rai1 e il suoè arrivato con una gag sui social insieme al compagno di vita ed ex calciatore Alessandro Matri. Nel simpaticosui social la ex partecipante di Tale e quale show è stata presa in giro da Matri, che, imitando la voce tipica che annuncia i voti nella trasmissione di Rai 1, le dà un 2 etichettandola come “Scoordinata”.