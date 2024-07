Alluvione in Valle d' Aosta la procura apre un' inchiesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ladiha avviato un'indagine sull'che il 29 e il 30 giugno scorsi ha colpito in particolare Cogne e Cervinia: un fascicolo conoscitivo, al momento senza indagati né ipotesi di reato (un 'modello 45'), aperto vista la portata dei danni. Nei giorni scorsi il governo, deliberando lo stato di emergenza di 12 mesi sui territori colpiti, ha stanziato una prima tranche di 20 milioni e 600 mila euro. La Regione ha stimato 93/94 milioni di danni alle opere pubbliche, 11 milioni per l'agricoltura e circa sei per le società partecipate che producono e distribuiscono energia. Da quantificare le perdite dei privati.