A spasso per Pomezia con la cocaina in tasca arrestato pusher

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia dihannoun 34enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di, impegnati in un servizio perlustrativo per la prevenzione dei reati nel centro cittadino, transitando in via Catullo nei pressi di una nota piazza di spaccio, hanno notato la presenza dell’indagato, già noto per precedenti reati, che camminava a piedi con fare sospetto. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due dosi die denaro contante, di banconote di vario taglio, che hanno fatto subito scattare la perquisizione domiciliare, nel corso della quale i Carabinieri hanno rinvenuto un pezzo di hashish di quasi 100 g ed un bilancino di precisione.