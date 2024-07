A differenza del padre re Carlo il principe William non ha reso pubblico il suo contributo fiscale Una decisione che ha subito suscitato polemiche

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 25 luglio 2024) La domanda dai toni irritati apparsasui social era inevitabile: cosa nasconde il? Quest’anno l’erede al trono non ha voluto rivelare le tasse pagate per il Duchy Of Cornwall, l’impresa che risale addirittura al 1337 e che ha ereditato dalassieme al titolo didel Galles. Vasti terreni e tenute, numerosi immobili in affitto, iniziative commerciali di vario tipo – dai biscotti Royal a progetti energetici – distribuite sul territorio nazionale e che ogni anno fruttano notevoli profitti.